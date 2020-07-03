Построенный в охранной зоне нефтепровода дом препятствовал ликвидации аварии

Построенный в охранной зоне нефтепровода дом препятствовал ликвидации аварии

Сегодня сотрудники Управления безопасности Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) обнаружили утечку на 31,8-ом километре участка 700-миллиметрового нефтепровода Беюкшор-Сумгайыт, проходящем через территорию "БТЗ (Трубопрокатный завод) баглары" в Новом жилом массиве города Сумгайыт.

На территорию немедленно была привлечена аварийная бригада производственного подразделения "Абшерон" Управления нефтепроводов компании. При осмотре территории было установлено, что участок, где пролегает трубопровод, самовольно занят гражданином Насибовым Эхтирамом Ганимат оглу. Это значительно усложнило работу спецтехники при ликвидации аварии из-за построенного на расстоянии всего 1-2 метра от трубопровода дома. Тем не менее, на приусадебном участке была вырыта яма для сбора вытекающей нефти, которая затем была откачана при помощи специальной вакуумной машины. Затем была установлена и отремонтирована аварийная часть трубы.

Владелец дома (вынужденный переселенец из Лачинского района в 1993 году) Насибов Эхтирам Ганимат оглу заявил, что построил дом в 1994 году и не знал о прохождении через участок нефтепровода: "Мне никто не продавал эту территорию, я сам поселился как беженец".

Начальник производственного подразделения "Абшерон" Управления нефтепроводов Госнефтекомпании Азербайджана Низами Гафаров рассказал Report, что данный трубопровод проложен до поселка Дюбенди города Баку, и во многих участках, в том числе в поселках Джейранбатан и Сарай Абшеронского района, окружен частными домами. В результате сотрудники службы безопасности не могут своевременно проверять состояние трубопровода.

Советник начальника Управления безопасности SOCAR Сабухи Шалдиев сообщил Report о том, что территория, где произошла авария, находится на 38-ом км нефтепровода Беюкшор-Сумгайыт, в настоящее время расследуются причины аварии. По предварительным данным, лопнувший трубопровод долгое время находился в эксплуатации и не проверялся в связи с самовольным занятием защитной полосы: "Это представляет огромную опасность для граждан. Следует учитывать, что авария на трубопроводе может привести к пожару, взрыву, могут пострадать сами граждане и члены их семей".

Комментируя вопрос, экономист-эксперт Пярвиз Гейдаров отметил, что строительство жилых домов на попадающих в охранную зону территориях недопустимо. По его словам, несмотря на обращения SOCAR к гражданам, дельцам, занимающимся строительством жилых домов на таких территориях, подобные случаи все еще имеют место: "Застройщики жилых домов на территориях в охранной зоне трубопроводов, должны знать, что совершают абсолютно незаконное действие. В таких зонах запрещается проведение строительных и других работ. Любое строительство допускается с сохранением расстояния 50 метров с каждой стороны трубопровода. А здесь речь идет о строительстве в одном-двух метрах от трубопровода. В первую очередь они рискуют своей жизнью. С другой стороны, если завтра на этом трубопроводе по какой-либо причине произойдет взрыв или пожар, будет затруднен проезд техники на территорию. В этом случае владельцы таких построек играют жизнями еще и десятков людей, которые спасают их жизнь, выполняя свой профессиональный долг".

Отметим, что существует постановление Кабинета министров Азербайджана от 2 ноября 2004 года "Об утверждении правил определения Охранной зоны трубопроводов". Согласно этому решению, с каждой стороны трубопроводов устанавливается 50-метровая охранная зона. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона составляет 25 метров. В охранной зоне запрещается проведение строительных и других работ. Строительство домов в охранной зоне нефте- и газопровода создает серьезное препятствие для осуществления технического обслуживания этих трубопроводов в случае необходимости, в том числе для оперативного вмешательства и проведения ремонтно-восстановительных работ в случае аварий. Кроме того, в результате утечки нефти и газа могут произойти взрывы, что создает угрозу для жизни людей, проживающих на данной территории.