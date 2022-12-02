Постпреды стран ЕС обсудят потолок цен на газ на уровне 264 евро за МВт/ч

Постоянные представители (постпреды) стран Евросоюза (ЕС) готовятся к обсуждению возможного ввода предельных цен на импортируемый газ на уровне 2 730 евро за тысячу кубометров. Встреча, на которой должен будет рассматриваться данный вопрос, должна состоят

Постоянные представители (постпреды) стран Евросоюза (ЕС) готовятся к обсуждению возможного ввода предельных цен на импортируемый газ на уровне 2 730 евро за тысячу кубометров. Встреча, на которой должен будет рассматриваться данный вопрос, должна состояться 2 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на соответствующий проект предложения.

22 ноября Еврокомиссия предложила установить потолок цен на импортируемый в регион газ на уровне 275 евро за МВт/ч, что примерно соответствует 2 840 за тысячу кубометров топлива. Однако данный вариант не устроил министров энергетики стран ЕС, которые отложили принятие окончательного решения по этому вопросу до 13 декабря.

"Новое предложение по потолку на уровне 264 евро за МВт/ч - на 11 евро ниже, чем предлагала Еврокомиссия - будет обсуждаться послами ЕС в пятницу", - говорится в материале.

При этом в документе исключается пункт о необходимости стран-участниц ЕС отчитываться о сокращении спроса на газ, если цены достигнут этого уровня и механизм предельной стоимости сработает, уточняется в статье.