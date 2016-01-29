Постпред России не исключил возрождения "Южного потока"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Постпред России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность возрождения проекта "Южный поток" в "недалеком будущем".

"В этом вопросе единства, консенсуса в Евросоюзе не было, нет и не будет, и, более того, быть не может по определению. Есть страны, которые заинтересованы в этом, есть страны, которые предпочли бы иной маршрут видеть. Есть страны, которых проблема эта не волнует. Совершенно понятно, что в долгосрочной перспективе потребность Евросоюза в газе будет только возрастать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Чижов также выразил уверенность в том, что проект "Северный поток — 2" будет реализован.

"А будет ли "Южный поток" — посмотрим, может быть, проект и возродится, причем в недалеком будущем", — сказал постпред.

Ранее сообщалось, что Германия поддержит "Северный поток — 2" только с учетом интересов Восточной Европы, напоминает Report со ссылкой на Газета.Ru.