Поставки СПГ с терминалов в Европу в апреле стали рекордными для этого месяца

Потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле текущего года стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений, которые ведутся с 2011 года.

Потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле текущего года стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений, которые ведутся с 2011 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Поступления сжиженного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в прошедшем месяце составили 10,65 млрд кубометров. Это больше предыдущего рекордного показателя в 10,21 млрд кубометров в апреле 2019 года. Запасы СПГ в странах ЕС сейчас на 10% выше, чем в 2021 году, и на 8% больше, чем в среднем за пятилетку. При этом GIE с 13 февраля перестал учитывать данные по подземным хранилищам газа (ПХГ) и терминалам приема СПГ в Великобритании.

Таким образом, апрельский рекорд поставок СПГ стал третьим месячным рекордом в 2022 году - предыдущие были достигнуты в марте и январе (стал абсолютным максимумом за всю историю). Потоки газа с СПГ-терминалов в феврале стали вторыми по величине для этого месяца. Всего с начала текущего года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили около 41,6 млрд кубометров. Для сравнения: "Газпром" за это же время экспортировал в страны дальнего зарубежья (включая поставки в Китай) 50,1 млрд кубометров газа.

Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 67% от максимума. В частности, мощности регазификации СПГ в Польше вот уже несколько дней загружены на 100%. С 27 апреля Польша перестала получать российский газ от "Газпрома" напрямую из-за отказа перейти на новую схему оплаты в рублях. При этом Польша продолжает закупать газ РФ у Германии и получать его реверсом по газопроводу "Ямал - Европа".

Закачка газа в ПХГ Европы в апреле стала четвертой за время наблюдений для месяца - 8,96 млрд кубометров. При этом отбор газа из ПХГ Европы по итогам апреля (1,83 млрд кубометров) оказался в 2,6 раза ниже прошлогоднего показателя, но на среднем уровне последних 11 лет.