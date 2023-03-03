О нас

Поставки СПГ на экспортные терминалы в США достигли рекордного максимума

Поставки СПГ на экспортные терминалы в США достигли рекордного максимума Дневной объем природного газа, поставляемого на экспортные СПГ-терминалы в США, в пятницу достиг рекордного максимума. Терминал Freeport в Техасе продолжает наращивать производственные мощности.
Энергетика
3 марта 2023 г. 17:24
Поставки СПГ на экспортные терминалы в США достигли рекордного максимума

Дневной объем природного газа, поставляемого на экспортные СПГ-терминалы в США, в пятницу достиг рекордного максимума. Терминал Freeport в Техасе продолжает наращивать производственные мощности.

Как передает Report, об этом сообщили в Refinitiv.

По предварительной оценке, прокачка газа на экспортные СПГ-терминалы США составила 14,0 млрд кубических футов против 13,4 млрд кубфутов в день в четверг. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован в марте 2022 года (13,8 млрд кубфутов в день) до временного закрытия СПГ-терминала Freeport в июне 2022 года из-за пожара.

После полноценного возобновления работы всех трех линий сжижения газа терминал Freeport сможет принимать около 2,1 млрд кубфутов трубопроводного газа в день.

Впрочем, некоторые аналитики полагают, что работа терминала будет восстановлена в полном объеме не раньше конца апреля.

Совокупный объем поставок природного газа на семь крупных СПГ-терминалов США, включая Freeport, в феврале подскочил к 12,8 млрд кубфутов в день против 12,3 млрд кубфутов в день в январе. В марте 2022 года этот показатель достиг рекордного максимума 12,9 млрд кубфутов в день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US natgas flows to LNG export plants set to hit record high

Самое важное

В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
3 марта 2023 г. 13:42
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
2 марта 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
2 марта 2023 г. 18:23
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
2 марта 2023 г. 16:31
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
2 марта 2023 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
1 марта 2023 г. 23:03
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
1 марта 2023 г. 22:32
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
1 марта 2023 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi