Поставки СПГ на экспортные терминалы в США достигли рекордного максимума

Дневной объем природного газа, поставляемого на экспортные СПГ-терминалы в США, в пятницу достиг рекордного максимума. Терминал Freeport в Техасе продолжает наращивать производственные мощности.

Дневной объем природного газа, поставляемого на экспортные СПГ-терминалы в США, в пятницу достиг рекордного максимума. Терминал Freeport в Техасе продолжает наращивать производственные мощности.

Как передает Report, об этом сообщили в Refinitiv.

По предварительной оценке, прокачка газа на экспортные СПГ-терминалы США составила 14,0 млрд кубических футов против 13,4 млрд кубфутов в день в четверг. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован в марте 2022 года (13,8 млрд кубфутов в день) до временного закрытия СПГ-терминала Freeport в июне 2022 года из-за пожара.

После полноценного возобновления работы всех трех линий сжижения газа терминал Freeport сможет принимать около 2,1 млрд кубфутов трубопроводного газа в день.

Впрочем, некоторые аналитики полагают, что работа терминала будет восстановлена в полном объеме не раньше конца апреля.

Совокупный объем поставок природного газа на семь крупных СПГ-терминалов США, включая Freeport, в феврале подскочил к 12,8 млрд кубфутов в день против 12,3 млрд кубфутов в день в январе. В марте 2022 года этот показатель достиг рекордного максимума 12,9 млрд кубфутов в день.