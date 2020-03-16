Поставки российского газа в Китай приостановлены

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири", по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Управление информации газового холдинга.

"Сегодня в 05:00 часов по московскому времени на газопроводе "Сила Сибири" начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля", - говорится в сообщении.

"Даты проведения работ согласованы "Газпромом" и CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода будет осуществляться два раза в год: весной и осенью", - добавили в компании.

В настоящее время газопровод "Сила Сибири", запуск которого состоялся в декабре 2019 года, поставляет газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года по "Силе Сибири" должны начаться поставки с еще одного месторождения - Ковыктинского (крупнейшее на Востоке России по запасам газа).

Поставки по заключенному в 2014 году договору между "Газпромом" и китайской CNPC будут осуществляться в течение 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд кубометров, сумма контракта - 400 млрд долларов США. В декабре 2019 года "Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 328 млн кубометров газа.