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Поставки нефти в Европу в 2023 году не превысят 4-5% от общего объема экспорта РФ

Поставки нефти в Европу в 2023 году не превысят 4-5% от общего объема экспорта РФ Поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта.
Энергетика
27 декабря 2023 г. 09:17
Поставки нефти в Европу в 2023 году не превысят 4-5% от общего объема экспорта РФ

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов, например, от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - сказал он.

Как отметил Новак, основными партнерами России в сложившейся ситуации стали Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и Индия. "Раньше в Индию практически не было поставок. За два года общая доля поставок в Индию составила около 40%", - добавил он.

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Версия на английском языке Oil supplies to Europe in 2023 won't exceed 4-5% of Russia's total exports

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