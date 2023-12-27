Поставки нефти в Европу в 2023 году не превысят 4-5% от общего объема экспорта РФ

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта.

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов, например, от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - сказал он.

Как отметил Новак, основными партнерами России в сложившейся ситуации стали Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и Индия. "Раньше в Индию практически не было поставок. За два года общая доля поставок в Индию составила около 40%", - добавил он.