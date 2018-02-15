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    Поставки нефти на украинский завод увеличились на 50% за счет азербайджанской нефти

    В прошлом месяце объемы поставок составили 50%

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Трубопроводные поставки нефти на Кременчугский НПЗ в Украине в январе этого года составили 174 тыс. тонн. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Enkorr, это на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

    Рост обусловлен прокачкой нефти Azeri Light по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", который начал работу в марте 2017 г.

    В общей сложности транзит нефти через украинскую нефтетранспортную систему в прошлом месяце снизился на 21,2%, до 1,045 млн тонн. 

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