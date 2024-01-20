О нас

Поставки нефти из России в Китай выросли на 24%

Поставки нефти из России в Китай выросли на 24% Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. Это позволило РФ стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР.
Энергетика
20 января 2024 г. 07:14
Поставки нефти из России в Китай выросли на 24%

Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. Это позволило РФ стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением Китая.

Стоимость поставок в 2023 году составила $60,6 млрд - на 3,5% больше, чем в позапрошлом году.

По итогам года Россия сохранила за собой первое место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР. Второе место занимает Саудовская Аравия (86 млн тонн), третье - Ирак (59 млн тонн).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il Rusiyadan Çinə neft tədarükü 24 % artıb

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
14 января 2024 г. 17:42
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi