Поставки нефти из России в Китай выросли на 24%

Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. Это позволило РФ стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР.

Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. Это позволило РФ стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением Китая.

Стоимость поставок в 2023 году составила $60,6 млрд - на 3,5% больше, чем в позапрошлом году.

По итогам года Россия сохранила за собой первое место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР. Второе место занимает Саудовская Аравия (86 млн тонн), третье - Ирак (59 млн тонн).