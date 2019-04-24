Посол: Азербайджан готов помочь Беларуси с поставками нефти

Баку будет готово помочь Минску в случае его обращения по вопросу поставок нефти.



Как передает Report со ссылкой на БелТА, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов, отвечая на вопрос о возможности поставок нефти из Азербайджана в Беларусь.



По словам посла, для помощи Беларуси в этом вопросе нет каких-либо препятствий.





"В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг", - сказал Л.Гандилов.

Вместе с тем необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов, добавил он.





"Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти", - подчеркнул Л.Гандилов.



Он предположил, что поставки возможны через порты Черного моря.



Посол также отметил большой потенциал торгово-экономического сотрудничества двух стран: "Беларусь находится в центре Европы. Значит, для нас открывается европейский рынок. Азербайджан находится на переднем крае Востока, открывая рынок Ближнего Востока для Беларуси".

Напомним, что Беларусь планирует до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской. Поставки могут осуществляться через порты Балтии и Украины. Белорусские НПЗ готовы перерабатывать 18 сортов нефти, поставляемой из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии.