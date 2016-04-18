​Поставки газа по трубопроводу Баку-Эрзурум выросли

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2016 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 5 762,3 млн. кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,4% меньше соответствующего периода прошлого года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум приходится 33,4% общего объема поставок газа. За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 1 924,6 млн. кубометров газа, что на 5,5% больше аналогичного показателя прошлого года.