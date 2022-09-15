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Поставки газа из РФ в Китай в сентябре регулярно превышают контрактные объемы

Поставки газа из РФ в Китай в сентябре регулярно превышают контрактные объемы "Газпром" 10 сентября установил новый суточный рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири".
Энергетика
15 сентября 2022 г. 15:20
Поставки газа из РФ в Китай в сентябре регулярно превышают контрактные объемы

"Газпром" 10 сентября установил новый суточный рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении холдинга.

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Отметим, что в сентябре поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта", - сказано в сообщении.

Ранее "Газпром" отчитывался о росте экспорта российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Поставки регулярно осуществляются сверх суточных контрактных количеств.

В январе-августе поставки газа по "Силе Сибири" в Китай увеличились на 60%.

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