Польша рассчитывает на выработку 3 июня в Москве решения о компенсациях за "грязную" нефть

Польша рассчитывает, что на запланированных 3 июня в Москве переговорах о восстановлении поставок по трубопроводу "Дружба" будет выработано решение о компенсациях за поставки "грязного" сырья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики республики Кшиштоф Тхужевский, комментируя состоявшуюся в Варшаве в четверг встречу представителей нефтяной отрасли России, Польши и ФРГ.

Российская сторона на этой встрече предложила ряд технических мероприятий, которые позволят восстановить поставки сырья по "Дружбе". Начать реализацию этих мер планируется уже сегодня. Поставки чистой нефти в Польшу в соответствии с этим планом могут начаться 9-10 июня.

"Вопрос компенсаций за получение загрязненного сырья остается открытым", - указал польский министр. "Одновременно он обратил внимание, что повторное личное участие министра Александра Новака в запланированных в Москве 3 июня переговорах даст шанс выработать удовлетворительное для всех сторон решение, в том числе в области компенсаций", - говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

Польский министр поблагодарил российского коллегу Новака "за личное участие, которое помогло конструктивно провести встречу в Варшаве". "Это позволило также выработать технические решения, касающиеся восстановления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", - подчеркнули в польском ведомстве. "Это были хорошие и конструктивные переговоры. Дело сложное, но участникам удалось выработать соглашение", - подчеркнул Тхужевский.

По неофициальным данным, в польском участке "Дружбы" остается от 800 тыс до 1 млн тонн некачественной нефти.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину. Ежегодно компания-оператор польского участка нефтепровода PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км. Компания также располагает хранилищами объемом 3,5 млн куб. м и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке и Гданьске, а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.