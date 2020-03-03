Создание нового маршрута поставки азербайджанской нефти в Европу может быть ускорено - ЭКСКЛЮЗИВ

Возобновление поставок нефти по трубопроводу Одесса-Броды может ускорить реализацию проекта строительства нефтепровода Броды-Плоцк (Адамова застава), который является единственной на сегодняшний день недостающей частью Евроазиатского нефтетранспортного коридора.

Об этом сообщил Report генеральный директор Международного трубопроводного предприятия "Сарматиа" Сергей Скрипка.

Напомним, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует в марте поставить в Беларусь два танкера нефти - это около 160 тысяч тонн. В Беларусь нефть будет доставлена через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды. Азербайджанская нефть предназначена для переработки на белорусских НПЗ.

«Этот маршрут [Одесса-Броды] реальный и действующий, который, к сожалению, не использовался, но это основная часть Евроазиатского транспортного коридора и если она заработает, то это плюс для нашего проекта», - сказал С.Скрипка.

По его мнению, с приближением времени прихода азербайджанской и каспийской нефти, то есть чем регулярнее она будет поставляться по трубопроводу Одесса-Броды, тем больше шансов для реализации проекта строительства части инфраструктуры – нефтепровода, соединяющего Броды и Адамова заставы в Польше.

«Украина уже в 2011 году транспортировала по Одесса-Броде нефть для белорусских НПЗ. Поставки осуществлялись на основе годичного контракта, в котором принимала участие SOCAR (в качестве поставщика взамен венесуэльской нефти, которая была приобретена Беларусью, но в свопах осуществлялась замена на AzeriLight)», - напомнил С.Скрипка.

Отметим, что Минск ищет альтернативные источники и маршруты транспортировки нефти в связи с приостановкой Россией с 1 января поставок нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Сейчас белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан") работают на загрузке 50%.

Согласно технико-экономическому обоснованию проекта строительства нефтепровода Броды-Плоцк, утвержденного в прошлом году, ожидается, что основными потребителями нефти, транспортируемой по этому трубопроводу, станут НПЗ Польши и Германии.

В результате реализации этого проекта страны Каспия получат дополнительный надежный маршрут для поставок своей нефти на европейский рынок, круг новых покупателей, а также расширятся их возможности по работе на смежных рынках. Протяженность трассы составит 377 километров, из которых 120 километров нефтепровода будут построены на территории Украины, 257 километров - Польши.

Общая стоимость проекта составляет 360 млн евро.

По словам С.Скрипка, в рамках проекта сейчас идет согласование с соответствующими ведомствами использования существующей инфраструктуры (дорог, водных путей), так как для полного проектирования необходимо будет получить условия пересечения объектов, дорожного полотна. "Сейчас занимаемся этим вопросом", - сказал он.

Основной сферой деятельности "Сарматиа" будет оказание услуг по поставкам ресурсов Каспийского региона в Европу.

Отметим, что МТП "Сарматиа" было создано 12 июля 2004 года "Укртранснафтой" и польской компанией PERN Przyjazn. Участниками МТП "Сарматиа" являются Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR (25,32%), грузинская Georgian Oil and Gas Corporation Ltd (GOGC) (16,09%), украинская "Укртранснафта" (28,79%), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79%) и литовская AB Klaipedos Nafta (1%).