Поставки азербайджанской нефти в Азию в этом месяце достигли рекордных объемов

Баку.13 января.REPORT.AZ/ В этом месяце в Азию отправлены рекордные объемы азербайджанской нефти – 11 млн баррелей.

Как сообщает Report, эти данные приводит агентство Reuters.

По информации, в связи с нехваткой нефти, которая может возникнуть из-за сокращения нефтедобычи странами ОПЕК, европейские и китайские трейдеры в этом месяце обеспечили поставки в Азию рекордных объемов североморской и азербайджанской нефти – 22 млн баррелей.

Сырая североморская нефть была закуплена в тех же объемах, что и азербайджанская. Сейчас она либо отгружена с танкеров, либо находится уже на пути в Азию.

“Азия нуждается в сырой нефти. Европа же имеет эту нефть. Сокращение нефтедобычи привело к подорожанию нефти, таким образом, транспортировка европейской нефти в Азию стала выгодной”, - отметил один из трейдеров.