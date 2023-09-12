О нас

Поставки азербайджанского газа в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу будут приостановлены на пять дней

Поставки азербайджанского газа в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу будут приостановлены на пять дней Поставки азербайджанского природного газа в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу (ЮКТ) будут приостановлены на пять дней
Энергетика
12 сентября 2023 г. 14:25
Поставки азербайджанского газа в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу будут приостановлены на пять дней

Поставки азербайджанского природного газа в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу (ЮКТ) будут приостановлены на пять дней.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении трубопроводного оператора Турции компании BOTAS.

По информации, причиной этому являются запланированные работы по техническому обслуживанию и ремонту на данном газопроводе.

Сообщается, что по договоренности с компаниями Azerbaijan Gas Supply Company Limited (AGSC) и South Caucasus Pipeline Company, из-за запланированных работ по техобслуживанию, в период с 25 по 29 сентября подача природного газа с точки входа Тюркгёзю в национальную газораспределительную сеть Турции будет невозможна.

Турецкая компания отмечает, что во время плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту не предвидится никаких проблем с балансом спроса и предложения в национальной газораспределительной сети.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Türkiyəyə qaz nəqli beşgünlük dayandırılacaq

Экслюзивные новости

Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi