Поставки азербайджанского газа по IGB будут сокращены из-за профилактики на ЮГК

Поставки азербайджанского газа по Интерконнектору Греция-Болгария (IGB) будут ограничены в период с 5 по 9 августа из-за профилактических работ.

Поставки азербайджанского газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) будут ограничены в период с 5 по 9 августа из-за профилактических работ на части системы газопроводов Южного газового коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение трубопроводной компании ICGB (оператор IGB).

"В связи с проведением с 5 по 9 августа 2024 года запланированных работ по техническому обслуживанию газотранспортных систем до IGB, объемы газа, поступающего в этот газопровод на точке входа Комотини -TAP, могут быть сокращены”, - говорится в сообщении.

Это также может затронуть использование мощностей ICGB в точках соединения [с другими газотранспортными системами].

"Система ICGB и ее мощность остаются полностью доступными", - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что поставки азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу будут ограничены в период с 5 по 9 августа из-за профилактических работ вдоль Южного газового коридора на верхнем участке сети газопроводов [до TAP].

Кроме того, компания BP (технический оператор проекта "Шахдениз") в указанный период в связи с планируемыми профилактическими работами на экспортных газопроводах, снизит добычу газа на месторождении "Шахдениз" до требуемого уровня.

Компания BOTAŞ ранее сообщила, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на инфраструктуре для экспорта газа с месторождения "Шахдениз", подача природного газа в национальную газораспределительную сеть Турции с точки входа Тюркгёзю приостановится в течение пяти газовых дней - с 31 июля по 5 августа, а с точки входа TANAP Сеитгази - в течение четырех газовых дней - с 5 по 9 августа.