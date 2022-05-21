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Поставка газа из России в Финляндию прекратилась

Поставка газа из России в Финляндию прекратилась Финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила о прекращении поставок газа из РФ.
Энергетика
21 мая 2022 г. 09:14
Поставка газа из России в Финляндию прекратилась

Финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила о прекращении поставок газа из РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в релизе оператора, опубликованном в субботу.

"Поставки газа через точку входа "Иматра" были прекращены 21 мая 2022 года. Количество газа, необходимое финскому газовому рынку, импортируется в финскую газовую систему через точку входа Balticconnector в соответствии с заявками, сделанными участниками рынка", - говорится в тексте.

Отмечается, что газовая система страны в настоящий момент стабильна.

Ранее сообщалось, что "Газпром экспорт" в субботу, 21 мая, с 07:00 по мск приостанавливает поставки российского газа по контракту с финской государственной энергетической компанией Gasum. Это связано с тем, что Финляндия не произвела оплату за поставленный в апреле газ и отказалась осуществлять платежи в рублях.

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