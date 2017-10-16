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    Посол: Южный газовый коридор - один из важнейших мировых проектов

    Роберт Секута: Мы должны подумать о том, какой вклад можем внести в процветание Азербайджана© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Южный газовый коридор - один из важнейших и масштабных мировых проектов. Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута на азербайджано-американском бизнес-форуме в Баку.

    Р. Секута отметил, что Азербайджан является важной страной для США: "Азербайджан также является единственной страной, граничащей с Ираном и Россией. США также придают большое значение Шелковому пути, дискуссии по этому вопросу прошли в Вашингтоне на прошлой неделе. Мы должны подумать о том, какой вклад можем внести в процветание Азербайджана".

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