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Посол Южной Кореи посетил Карбамидный завод SOCAR

Посол Южной Кореи посетил Карбамидный завод SOCAR Сегодня состоялся визит посла Республики Корея Ли Ин-Йонга на расположенный в Сумгайыте завод компании SOCAR по производству карбамида.
Энергетика
7 декабря 2022 г. 21:19
Посол Южной Кореи посетил Карбамидный завод SOCAR

Сегодня состоялся визит посла Республики Корея Ли Ин-Йонга на расположенный в Сумгайыте завод компании SOCAR по производству карбамида.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Директор завода Хаял Джафаров презентовал информацию о проекте завода, а также ознакомил гостей с производственной зоной и складскими помещениями.

"Оборудование завода современное, система работы очень хорошо организована. Кроме того, я считаю, что завод внес большой вклад в экономику Азербайджана, так как показывает хорошие результаты как закрытии потребностей внутреннего рынка, так и в экспорте. Надеюсь, что и в будущем Корея и Азербайджан продолжат сотрудничество и создадут такие же успешные проекты" - сказал посол Республики Корея Ли Ин-Йонг.

Напомним, что завод SOCAR Carbamide был введен в строй 16 января 2019 года на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие способно производить 650-660 тыс тонн карбамида в год.
Продукция завода экспортируется в более 15 стран мира, среди которых крупные рынки стран Южной Америки, Европы, Индию и Пакистан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCənubi Koreya səfiri SOCAR Karbamid Zavodunda olub

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