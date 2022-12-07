Посол Южной Кореи посетил Карбамидный завод SOCAR

Сегодня состоялся визит посла Республики Корея Ли Ин-Йонга на расположенный в Сумгайыте завод компании SOCAR по производству карбамида.

Сегодня состоялся визит посла Республики Корея Ли Ин-Йонга на расположенный в Сумгайыте завод компании SOCAR по производству карбамида.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Директор завода Хаял Джафаров презентовал информацию о проекте завода, а также ознакомил гостей с производственной зоной и складскими помещениями.

"Оборудование завода современное, система работы очень хорошо организована. Кроме того, я считаю, что завод внес большой вклад в экономику Азербайджана, так как показывает хорошие результаты как закрытии потребностей внутреннего рынка, так и в экспорте. Надеюсь, что и в будущем Корея и Азербайджан продолжат сотрудничество и создадут такие же успешные проекты" - сказал посол Республики Корея Ли Ин-Йонг.

Напомним, что завод SOCAR Carbamide был введен в строй 16 января 2019 года на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие способно производить 650-660 тыс тонн карбамида в год.

Продукция завода экспортируется в более 15 стран мира, среди которых крупные рынки стран Южной Америки, Европы, Индию и Пакистан.