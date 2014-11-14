​Посол Янош Херман: "В вопросе европейской энергобезопасности ЕС возлагает надежды на Каспийский регион"

Тбилиси. 14 ноября. REPORT.AZ/ Трансанатолийски й (TANAP) и Трансадриатическ ий трубопроводы (TAP) позволят экспортировать больше энергоресурсов с Каспийского региона в страны Европейского союза. Как передает Report , об этом на открывшемся сегодня в Тбилиси II Каспийском энергетическом форуме заявил посол ЕС в Грузии Янош Херман.

По его словам, в настоящее время ЕС импортирует 53% всех необходимых энергоресурсов. "Причем ЕС импортирует 90% нефти и 66% необходимого природного газа. В целом, ежедневно страны ЕС импортируют энергоресурсы на сумму 1 млрд. евро, что составляет 25% суточного импорта Евросоюза", - сказал Я. Херман.

Посол подчеркнул, что в связи с этим ЕС рассматривает различные варианты по снижению энергозависимост и. Среди этих решений уменьшение спроса на электроэнергию на 27%, более широкое применение альтернативных и возобновляемых источников энергии. "Принято решение, о том, чтобы к 2030 году увеличить долю альтернативных источников энергии еще на 27%", - сказал Я.Херман.

По словам представителя Евросоюза, последние события в Украине также являются немаловажным фактором, чтобы ЕС обратил свое внимание на Каспийский регион.

"Большую роль в создании Южного энергетического коридора играет проект "Шах-Дениз". Кроме того, мы высоко ценим роль Турции, которая ведет переговоры с Туркменистаном о поставках туркменского газа по южному коридору. Мы тоже продолжим переговоры относительно строительства Транскаспийского трубопровода, который позволит экспортировать туркменский газ в Европу", - сказал посол.