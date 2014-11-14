​Посол Янош Херман: "В вопросе европейской энергобезопасности ЕС возлагает надежды на Каспийский регион"

Тбилиси. 14 ноября. REPORT.AZ/ Трансанатолийски
По его словам, в настоящее время ЕС импортирует 53% всех необходимых энергоресурсов. "Причем ЕС импортирует 90% нефти и 66% необходимого природного газа. В целом, ежедневно страны ЕС импортируют энергоресурсы на сумму 1 млрд. евро, что составляет 25% суточного импорта Евросоюза", - сказал Я. Херман.
Посол подчеркнул, что в связи с этим ЕС рассматривает различные варианты по снижению энергозависимост
По словам представителя Евросоюза, последние события в Украине также являются немаловажным фактором, чтобы ЕС обратил свое внимание на Каспийский регион.
"Большую роль в создании Южного энергетического коридора играет проект "Шах-Дениз". Кроме того, мы высоко ценим роль Турции, которая ведет переговоры с Туркменистаном о поставках туркменского газа по южному коридору. Мы тоже продолжим переговоры относительно строительства Транскаспийского трубопровода, который позволит экспортировать туркменский газ в Европу", - сказал посол.
Я.Герман также подчеркнул, что в вопросе обеспечения энергобезопаснос
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook