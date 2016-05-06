​Посол: Венгрия заинтересована в получении газа с южного направления

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Посол Венгрии в Азербайджанской Республике Имре Ласлоцки принял делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой. Как сообщает Report, в ходе встречи были затронуты разносторонние темы сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group, возможности расширения контактов на информационном уровне.

По словам посла, для Венгрии энергетическая безопасность – проблема номер один. "53% наших энергоносителей мы импортируем, в том числе 80% потребляемого газа поступает из России", - отметил Имре Ласлоцки.

В этой связи считает посол, Венгрия стремится диверсифицировать источники поставок и заинтересована в получении газа и с южного направления.

"Мы очень надеемся, что через интерконнекторы мы получим газ и с южного направления. Очень многие страны рассчитывают на этот газ, но суть Южного газового коридора (ЮГК) заключается в том, что к нему в будущем можно подключить газ из Ирана и стран Центральной Азии. У ЮГК огромная функция, что было достигнуто благодаря Азербайджану, который взял на себя роль инициатора этого крупного проекта. И это ценят не только Венгрия, но и все страны Европы, которые заинтересованы в диверсификации своих источников поставок", - подчеркнул Имре Ласлоцки.

Касаясь двусторонних отношений, посол отметил, что экономики Азербайджана и Венгрии находятся в "транзитном периоде", то есть переходят на рыночную экономику. По его словам, одинаковые проблемы возникают как перед Азербайджаном, так и Венгрией. И в этом аспекте, считает он, "мы можем быть очень полезны друг другу".

Он позитивно оценил инвестиционный климат в Азербайджане. "Между нашими лидерами образовались доверительные отношения, с 2013 года двусторонние отношения стали развиваться еще динамичнее. В 2014 году, когда президент Ильхам Алиев посетил Будапешт, было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Впоследствии визиты на высоком уровне участились. В ходе недавнего визита премьер-министра Виктора Орбана, стороны договорились, что будут встречаться ежегодно и обмениваться мнениями", - продолжил посол.

"Очень важно, в каких направлениях мы будем расширять наше сотрудничество. Моя мечта заключается в том, чтобы мы создали совместный инвестиционный фонд для развития инфокоммуникационных технологий. Венгрии есть, что предложить в этой области. Мы наряду с крупными игроками данного рынка, такими как Индия, Россия, США, Канада, Франция и другими, можем предложить свои услуги на том же уровне, но дешевле. И в этом направлении первые шаги были предприняты в ходе недавнего визита главы венгерского правительства в Баку", - подчеркнул он.

Кроме того, Венгрия открыла кредитную линию через венгерский ExImBank на сумму свыше 200 млн. долларов для финансирования совместных проектов. "Мы видим целесообразность и смысл в создании совместных предприятий и считаем более надежным работать совместно с азербайджанскими компаниями", - подчеркнул он.

В завершение встречи Имре Ласлоцки дал эксклюзивное интервью Caspian Energy. В ходе интервью он затронул возможности развития двусторонних отношений, наращивания экономического и инвестиционного сотрудничества, рассказал о перспективах развития энергетического рынка, затронул также вопросы развития туристического сектора и энергетического сотрудничества.