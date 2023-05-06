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Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы

Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Энергетика
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы

Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Об этом в интервью Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

Посол отметил, что он лично стал свидетелем того, как ряд президентов, премьер-министров, министров энергетики приезжали в Баку, потому что они "признают роль, которую Азербайджан играет в обеспечении энергетической безопасности Европы".

По словам Олда, его также впечатлило, что "на конференции по Южному газовому коридору несколько месяцев тому назад, в которой принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, речь шла не только о газе, но и впервые о зеленой энергетике".

"Мы были очень рады поддержать отчет Всемирного банка и IFC о мощности морской ветроэнергетики на Каспии. Технический потенциал морской ветроэнергетики в Азербайджане оценивается на уровне 157 ГВт. Это свидетельствует о том, что Азербайджан думает о будущем и о том, как ему необходимо адаптировать свою собственную экономику, привлекать инвестиции и экспертные знания, чтобы реализовать свое видение", - сказал он.

Посол подчеркнул, что Великобритания намерена продолжать сотрудничать с Азербайджаном в сфере энергетики.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Britaniya Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirir”

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