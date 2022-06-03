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Посол Великобритании: Мы заинтересованы в поддержке сектора зеленой энергетики в Азербайджане

Посол Великобритании: Мы заинтересованы в поддержке сектора зеленой энергетики в Азербайджане Великобритания заинтересована в поддержке развития сектора зеленой энергетики в Азербайджане.
Энергетика
3 июня 2022 г. 17:29
Посол Великобритании: Мы заинтересованы в поддержке сектора зеленой энергетики в Азербайджане

Великобритания заинтересована в поддержке развития сектора зеленой энергетики в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на встрече в рамках Бакинской энергетической недели.

По словам дипломата, Великобритания делится с Азербайджаном своим опытом в секторе возобновляемой энергетики: "Обе страны подписали соглашения об "энергетических переходах от правительства к правительству". Мы также организовали семинары и вебинары по сектору возобновляемых источников энергии. Мы делимся с Азербайджаном опытом по передаче возобновляемой энергии в электрическую сеть".

Посол Шарп добавил, что в Каспийском море есть большой потенциал для ветровой энергии: "Мы готовы продолжить эту работу в Азербайджане".

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Версия на английском языке UK interested in supporting green energy sector in Azerbaijan, ambassador says
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: "Azərbaycanda “yaşıl enerji” sektorunu dəstəkləməkdə maraqlıyıq"

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