Посол Великобритании: Мы заинтересованы в поддержке сектора зеленой энергетики в Азербайджане

Великобритания заинтересована в поддержке развития сектора зеленой энергетики в Азербайджане.

Великобритания заинтересована в поддержке развития сектора зеленой энергетики в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на встрече в рамках Бакинской энергетической недели.

По словам дипломата, Великобритания делится с Азербайджаном своим опытом в секторе возобновляемой энергетики: "Обе страны подписали соглашения об "энергетических переходах от правительства к правительству". Мы также организовали семинары и вебинары по сектору возобновляемых источников энергии. Мы делимся с Азербайджаном опытом по передаче возобновляемой энергии в электрическую сеть".

Посол Шарп добавил, что в Каспийском море есть большой потенциал для ветровой энергии: "Мы готовы продолжить эту работу в Азербайджане".