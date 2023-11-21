Постпред Туркменистана: Растущие энергетические потребности стран SPECA могут быть удовлетворены

Растущие энергетические потребности стран, входящих в специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), могут быть удовлетворены.

Растущие энергетические потребности стран, входящих в специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), могут быть удовлетворены.

Как сообщает Report, об этом постоянный представитель Туркменистана в женевском офисе ООН, посол Атагельды Халжанов сказал сегодня на экономическом форуме SPECA-2023 в Баку.

Говоря о том, что одним из важных направлений регионального сотрудничества является энергетика, посол отметил, что включение новых регионов и рынков в международную энергетическую систему даст большой толчок промышленному производству в мире.

По его словам, устойчивая энергетика начинает играть все более важную роль в глобальном развитии современного мира.

"Политическая нестабильность в отдельных регионах планеты, отсутствие международно-правовых механизмов, несовершенство энергетической инфраструктуры привели к тому, что на сегодняшний день международное энергоснабжение фактически превратилось в одно из самых слабых звеньев мировой экономики", - сказал Халжанов.

Он добавил, что первоочередной задачей, стоящей перед регионом, является налаживание эффективного сотрудничества.

"Потому что в этом случае растущие энергетические потребности стран SPECA могут быть удовлетворены. Сегодня энергетика фактически стала важным фактором в анализе экономической безопасности. В этом смысле обеспечение энергетической безопасности необходимо для того, чтобы все сферы нашей экономики были стабильными и функциональными", - добавил он.