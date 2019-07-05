​Посол Турции: Азербайджан - надежный поставщик газа для Европы

"TANAP представляет особую важность в обеспечении потребности Европы в газе. Азербайджан, с этой точки зрения, является надежным источником поставок в Европу".

Как сообщает Report, об этом на симпозиуме по Региональной энергетической безопасности в университете ADA заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По словам дипломата, если во времена холодной войны мы говорили о безопасности в военной сфере, то сегодня уже речь идет о других ее формах, в частности кибер- и энергобезопасности: "Важным составляющим в энергетической безопасности для нас является обеспечение высокой эффективности, реформ и диверсификации в данной области. В этом контексте показателем являются трубопроводные сети, пролегающие через территорию Турции", - сказал он.

Э.Озорал также подчеркнул, что сфера энергетики является важной частью в отношениях между Турцией и ЕС, отметив при этом важную роль Азербайджана.

"Если 10 лет назад мы очень много говорили про нефтяные поставки из Азербайджана, а сегодня мы говорим про TANAP и ЮГК. Мы всегда, многие столетия, были частью Европы. Невозможно составлять историю Европы, исключив Турцию. Мы играем большую роль в политической жизни Европы, ее безопасности", - подытожил турецкий дипломат.

Говоря о строительстве российского газопровода "Турецкий поток - 2" через территорию Турции, Э.Озорал отметил: "Странам Европы самим решать, подключаться к этому проекту или нет".