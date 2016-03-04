​Посол: TAP еще больше укрепит экономические связи между Азербайджаном и Грецией

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Трансадриатический трубопровод (TAP) способствует еще большему укреплению экономических связей между Азербайджаном и Грецией.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Азербайджана в Греции Рахман Мустафаев на мероприятии "США, Греция и Азербайджан - бизнес и политические связи", организованном Торгово-экономической палатой Азербайджан-Греция.

Он отметил, что, вопреки распространяемой информации, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не утратила интереса к приватизации оператора газораспределительной сети Греции - DESFA и переговоры продолжаются.

Посол заявил, что Азербайджан может стать окном для вывода греческих товаров на рынки Центральной Азии и Китая, а Греция способствует выводу азербайджанских товаров в Европу.

На мероприятии особо подчеркнуто значение трубопровода TAP, а также отмечено, что при реализации проекта будет открыто 2 000 постоянных и 10 000 временных рабочих мест.

Завершение вопроса продажи SOCAR акций DESFA зажжет "зеленый свет" для будущих инвестиций азербайджанских компаний в Греции.

Сенатор США Леонидас Раптакис в своем выступлении затронул значение отношений между Азербайджаном, Грецией и США, отметив, что TAP важен для восстановления экономики Греции: "Трубопровод важен для поставок газа в Европу. Греция должна обеспечить своевременную реализацию проекта".

Отметим, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.

Итальянская компания Snam, бельгийская Fluxys и испанская Enagas заинтересованы в приобретении доли в DESFA и направили официальное обращение в Фонд развития активов Греции (HRADF) по данному вопросу.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в конце 2019 - начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 545 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м). Сейчас ведутся подготовительные работы по строительству TAP. Строительство трубопровода планируется начать в этом году.

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.