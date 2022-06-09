Посол США: Верим, что Азербайджан будет поставлять больше газа в страны ЕС

Мы верим, что в азербайджанский газ будет поставляться в большем количестве в страны ЕС. Это поможет снизить зависимость от российского газа.

Мы верим, что в азербайджанский газ будет поставляться в большем количестве в страны ЕС. Это поможет снизить зависимость от российского газа.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на брифинге.

"Мы обсуждаем с Азербайджаном как увеличить поставки газа, а еще лучше, удвоить их", - отметил Литценбергер.

По словам посла, также стоит обратить внимание на "зеленые" источники энергии, в том числе солнечную и водород.

"В этом случае роль Азербайджана очень важна", добавил дипломат.