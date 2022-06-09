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Посол США: Верим, что Азербайджан будет поставлять больше газа в страны ЕС

Посол США: Верим, что Азербайджан будет поставлять больше газа в страны ЕС Мы верим, что в азербайджанский газ будет поставляться в большем количестве в страны ЕС. Это поможет снизить зависимость от российского газа.
Энергетика
9 июня 2022 г. 10:50
Посол США: Верим, что Азербайджан будет поставлять больше газа в страны ЕС

Мы верим, что в азербайджанский газ будет поставляться в большем количестве в страны ЕС. Это поможет снизить зависимость от российского газа.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на брифинге.

"Мы обсуждаем с Азербайджаном как увеличить поставки газа, а еще лучше, удвоить их", - отметил Литценбергер.

По словам посла, также стоит обратить внимание на "зеленые" источники энергии, в том числе солнечную и водород.

"В этом случае роль Азербайджана очень важна", добавил дипломат.

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Версия на английском языке US ambassador voices hope for increase in Azerbaijani gas supplies to Europe
Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycanın Aİ ölkələrinə daha çox təbii qaz tədarük edəcəyinə inanır

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