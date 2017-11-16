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    Посол: США продолжат работать с Азербайджаном в сфере обеспечения энергобезопасности

    Азербайджан играет важную роль в обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности© Report/ Firi Salim

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ США уже долгое время работают с Азербайджаном и другими странами в сфере обеспечения энергетической безопасности. 

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута. 

    "И, как отметил сегодня и президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на мероприятии Американской торговой палаты в Азербайджане (Amcham), компании из США очень активны в Азербайджане в данном вопросе", - сказал дипломат.

    Он также напомнил слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности.

    По словам Р.Секуты, Вашингтон готов и дальше сотрудничать с Баку в этом направлении.

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