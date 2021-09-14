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Посол США: Партнеры TAP должны гордиться достигнутыми успехами

Посол США: Партнеры TAP должны гордиться достигнутыми успехами После ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) началось создание первой в Европе крупной энергетической инфраструктуры. Это означает, в частности, поставки на рынок природного газа не из России, а из других стран.
Энергетика
14 сентября 2021 г. 16:06
Посол США: Партнеры TAP должны гордиться достигнутыми успехами

После ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) началось создание новой в Европе крупной энергетической инфраструктуры. Это означает, в частности, поставки на рынок природного газа не из России, а из других стран.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт в рамках V энергетического форума Юго-Восточной Европы в греческом городе Салоники.

По его словам, реализация проекта трубопровода ранее казалось несбыточной мечтой: "Думаю, что партнеры TAP, в том числе Албания, Греция и Италия, должны гордиться своими достижениями".

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км начинается от Кипой (Греция )на греко-турецкой границе, где он соединен с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), и проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

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Версия на английском языке US ambassador: “TAP partners should be proud of what they have achieved”
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: “TAP tərəfdaşları nail olduqları uğurlarla fəxr etməlidir”

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