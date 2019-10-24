​Посол: Себестоимость возобновляемой энергии в Азербайджане снизилась

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В последние годы себестоимость энергии из возобновляемых источников в Азербайджане снизилась на 22-25%.

Как сообщает Report, об этом рассказал посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас на Международном форуме Энергетической хартии в Баку.

"В настоящее время в Азербайджане в этой области обеспечено занятостью 80 тыс. человек. Эта цифра предположительно достигнет 175 тыс. к концу следующего года", - сказал он.

Кроме того, по словам посла, в настоящее время доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в Евросоюзе составляет 32%: "В скором времени цифра достигнет 60%".