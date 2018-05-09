Посол: Румыния заинтересована в строительстве в Азербайджане подземных газохранилищ

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Министр экономики Азербайджана, сопредседатель совместной комиссии по торгово-экономическим отношениям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Румынии и Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с послом Румынии в Азербайджане Даном Янку.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства, Ш.Мустафаев отметил, что отношения между Азербайджаном и Румынией успешно развиваются, отметил важность взаимных визитов, проводимых встреч для расширения сотрудничества.

Министр напомнил о встрече с вице-премьером Румынии Аной Бирчалл в марте этого года, отметив, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов.

Дан Янку подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии двусторонних связей. Он отметил, что Румыния заинтересована в грузоперевозках по транспортному коридору "Восток-Запад", строительстве в Азербайджане подземных газохранилищ.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе расширение экономического, научно-технического, торгового сотрудничества и т.д. Было решено провести 2-3 июля в Бухаресте 5-е заседание совместной комиссии и азербайджано-румынского бизнес-форума.