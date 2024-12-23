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Посол: Рост транзита казахстанской нефти возможен за счет наращивания мощностей Бакинского порта

Посол: Рост транзита казахстанской нефти возможен за счет наращивания мощностей Бакинского порта Казахстан планирует увеличить объемы транспортировки нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
Энергетика
23 декабря 2024 г. 13:17
Посол: Рост транзита казахстанской нефти возможен за счет наращивания мощностей Бакинского порта

Казахстан планирует увеличить объемы транспортировки нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом в интервью казахстанскому бюро Report заявил посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов.

По его словам, Азербайджан и Казахстан, будучи традиционными экспортерами энергоносителей, активно развивают сотрудничество в этой сфере.

"Согласно достигнутым соглашениям, предполагается поэтапное увеличение объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана. Так, в 2023 году по БТД было экспортировано 1,3 млн тонн казахстанской нефти, это в 5,5 раз больше, чем в 2022 году. А в текущем - через БТД запланирована поставка казахстанской нефти в объеме 1,5 млн тонн. Есть планы по увеличению объемов транзита за счет постепенного наращивания мощностей Бакинского морского порта", - сказал посол.

С полной версией интервью можно ознакомится по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Qazaxıstan neftinin tranzit həcmlərinin artırılması Bakı limanının gücünün artırılması hesabına mümkündür"

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