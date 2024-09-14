Посол РФ в Турции: АЭС "Аккую" построят вопреки санкциям Запада

Проект АЭС "Аккую" будет реализован, несмотря на негативное влияние западных санкций.

Проект АЭС "Аккую" будет реализован, несмотря на негативное влияние западных санкций.

Как передает Report, об этом в интервью газете Posta заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

"Односторонние нелегитимные санкции Запада, к сожалению, негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта, призванного стать важным элементом укрепления энергобезопасности вашей страны. Но несмотря ни на что, хочу вас заверить, проект будет реализован и Турция получит доступ к стабильному источнику экологически чистой электроэнергии на долгие годы", - сказал посол.

Напомним, что 11 сентября министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара примет меры в отношении немецкой компании Siemens из-за проблем с поставками оборудования для АЭС "Аккую". По его словам, "налицо решение, принятое по политическим мотивам".

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которую строит российская ГК "Росатом".