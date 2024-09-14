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Посол РФ в Турции: АЭС "Аккую" построят вопреки санкциям Запада

Посол РФ в Турции: АЭС "Аккую" построят вопреки санкциям Запада Проект АЭС "Аккую" будет реализован, несмотря на негативное влияние западных санкций.
Энергетика
14 сентября 2024 г. 21:14
Посол РФ в Турции: АЭС Аккую построят вопреки санкциям Запада

Проект АЭС "Аккую" будет реализован, несмотря на негативное влияние западных санкций.

Как передает Report, об этом в интервью газете Posta заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

"Односторонние нелегитимные санкции Запада, к сожалению, негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта, призванного стать важным элементом укрепления энергобезопасности вашей страны. Но несмотря ни на что, хочу вас заверить, проект будет реализован и Турция получит доступ к стабильному источнику экологически чистой электроэнергии на долгие годы", - сказал посол.

Напомним, что 11 сентября министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара примет меры в отношении немецкой компании Siemens из-за проблем с поставками оборудования для АЭС "Аккую". По его словам, "налицо решение, принятое по политическим мотивам".

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которую строит российская ГК "Росатом".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Türkiyədəki səfiri: Qərbin sanksiyalarına baxmayaraq “Akkuyu” AES layihəsi həyata keçiriləcək

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