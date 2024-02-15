Посол США: Реализуемые Азербайджаном проекты повысили энергобезопасность Европы

США и Азербайджан продолжат сотрудничество в энергетическом секторе, сосредоточившись на ВИЭ.

США и Азербайджан продолжат сотрудничество в энергетическом секторе, сосредоточившись на ВИЭ.

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Марк Либби заявил журналистам.

"Как американец я горд тем, что мы сделали совместно с Азербайджаном в рамках таких проектов как Южный газовый коридор (ЮГК), Баку-Тбилиси-Джейхан. Это проекты, которые повысили энергобезопасность Европы и способствовали росту процветания и безопасности тут в Азербайджане", - отметил посол.

Американский дипломат добавил, что у Баку и Вашингтона - хорошая история сотрудничества в сфере энергетики: "И сейчас мы сосредоточились на ВИЭ".