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Посол США: Реализуемые Азербайджаном проекты повысили энергобезопасность Европы

Посол США: Реализуемые Азербайджаном проекты повысили энергобезопасность Европы США и Азербайджан продолжат сотрудничество в энергетическом секторе, сосредоточившись на ВИЭ.
Энергетика
15 февраля 2024 г. 16:17
Посол США: Реализуемые Азербайджаном проекты повысили энергобезопасность Европы

США и Азербайджан продолжат сотрудничество в энергетическом секторе, сосредоточившись на ВИЭ.

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Марк Либби заявил журналистам.

"Как американец я горд тем, что мы сделали совместно с Азербайджаном в рамках таких проектов как Южный газовый коридор (ЮГК), Баку-Тбилиси-Джейхан. Это проекты, которые повысили энергобезопасность Европы и способствовали росту процветания и безопасности тут в Азербайджане", - отметил посол.

Американский дипломат добавил, что у Баку и Вашингтона - хорошая история сотрудничества в сфере энергетики: "И сейчас мы сосредоточились на ВИЭ".

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