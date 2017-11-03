Посол: Проект Южного газового коридора важен для ЕС

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз (ЕС) положительно относится к проекту открытой несколько дней назад железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и считает его крайне важным для достижения целей.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

К. Янкаускас также отметил, что ЕС поддерживает и другие проекты, реализуемые Азербайджаном: "Проект Южного газового коридора (ЮГК), который планируется запустить в течение нескольких лет, также является важным проектом. ЮГК связывает регион и ЕС".