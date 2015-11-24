​Посол: Проект TAP реализуется по расписанию

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Проект Трансадриатического трубопровода (TAP) реализуется по расписанию и будет завершен в 2020 году.

Как сообщили Report в Caspian European Club, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Греции в Азербайджане Димитрис Тсунгас на встрече с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Натальей Алиевой.

Посол отметил, что проблемы, возникающие на пути реализации проекта, решаются: "Строительство TAP начнется в 2016 году. Пару дней назад завершился тендер по трубопроводам, и греческая компания победила в тендере. Все работы по проекту продвигаются по расписанию. Когда TAP будет запущен, мы поймем, что 10 млрд. кубометров в год уже недостаточно, и нужно будет больше газа. Очевидно, что с каждым днем энергетические нужды европейских стран растут.

В ходе встречи были затронуты разносторонние темы сотрудничества в рамках Caspian European Club и Caspian Energy International Media Group, возможности расширения контактов на уровне бизнес-сообщества Азербайджана и Греции.

Д.Тсунгас отметил, что двусторонние отношения развиваются быстро во всех возможных отраслях: "Товарооборот растет с каждым днем, я на посту посла Греции в Азербайджане два года и если сравнивать с тем периодом, я могу видеть много греческих продуктов на полках супермаркетов".

Он также отметил, что существует множество возможностей расширять сотрудничество во многих направлениях, есть перспективы для дальнейшего развития двусторонних отношений. По его словам, на данный момент в Азербайджане свою деятельность осуществляют три греческие компании.

"Реализуется большое количество различных проектов с греческой стороны в Азербайджане. К примеру, в сфере окружающей среды греческая компания Carteco недавно победила в проекте ООН. Кроме того, не стоит забывать про церемонию открытия первых Европейских игр в Баку - арт-директором мероприятия был грек. Он был создателем этого прекрасного зрелища", - сказал посол.

Кроме того, Димитрис Тсунгас отметил, что в Шахдаге есть три отеля, из которых Shahdag Spa Hotel снаружи покрыт искусственными камнями, импортируемыми из Греции, пространство между тремя отелями вымощено камнями, которые импортировались из Греции. Кроме того, продолжил он, в Азербайджане реализуется еще один крупный проект - Dreamland, та же самая греческая компания глубоко вовлечена в реализацию этого проекта.

"В библиотеке Академии наук часть здания покрыта белым греческим мрамором, поставляемым греческими компаниями. Таким образом, подчеркнул посол, в ненефтяном секторе существует множество совместных проектов, в которые вовлечены обе страны", - продолжил Димитрис Тсунгас.

"В плане развития двусторонних отношений за эти два года я заметил большой прогресс, мы двигаемся шаг за шагом, и результаты усилий очень позитивны, поскольку обе стороны довольны друг другом и продолжают развивать сотрудничество. Это займет определенное время, но двигаться шаг за шагом даже лучше - тогда сотрудничество будет более надежным, более постоянным и более широким", - резюмировал Димитрис Тсунгас.