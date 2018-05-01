Посол: Проект TAP - приоритетный для Италии и Азербайджана

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Проект TAP - приоритетный для Италии и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Этот проект объединяет и интересы Европы. Потому что дает возможность получить альтернативные источники энергии", - отметил посол.

Комментируя некоторые недовольства в Италии касательно прокладки проекта TAP, посол заявил, что определенные проблемы были, но они решены и не помешают реализации проекта: "Это не значит, что подобные вопросы будут сдерживать работы по проекту. Все эти проблемы решаются, учитывая очень тесные дружеские и стратегические отношения между Азербайджаном и Италией".