Посол Румынии: Проект AGRI имеет политическую поддержку всех стран-участниц

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В конце января - начале февраля состоится общее собрание акционеров проекта AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romanian Interconnector), на котором будет принято решение по проекту. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня журналистам посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану.

Он напомнил, что британская инженерная компания "Penspen" представила акционерам AGRI окончательный вариант технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.

"Проект развивается. Страны, которые принимают в нем участие, поддерживают проект, политическая поддержка у проекта существует", - заявил посол.

Напомним, окончательный вариант ТЭО по проекту AGRI был рассмотрен в декабре прошлого года на встрече совета директоров AGRI LNG и рекомендован на рассмотрение общего собрания акционеров.

Проект AGRI предполагает транспортировку азербайджанского газа по газопроводам на черноморское побережье Грузии, где этот газ будет сжижаться на специальном терминале, после чего танкерами поставляться на терминал в румынском порту Константа. Далее он будет приводиться в газообразное состояние и по имеющейся на территории страны газовой инфраструктуре направляться на удовлетворение потребностей Румынии и других европейских стран.

По предварительным оценкам, реализация проекта обойдется сторонам от 1,2 млрд. до 4,5 млрд. евро (в зависимости от мощности терминалов, которая может составить два-восемь млрд. кубометров газа в год).