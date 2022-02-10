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Посол: Предложено увеличить своповые поставки между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном

Посол: Предложено увеличить своповые поставки между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном Предложено увеличить своповые поставки между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном, обсуждения в этом направлении постоянно ведутся соответствующими структурами.
Энергетика
10 февраля 2022 г. 12:24
Посол: Предложено увеличить своповые поставки между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном

Предложено увеличить своповые поставки между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном, обсуждения в этом направлении постоянно ведутся соответствующими структурами.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Исламской Республике Иран Али Ализаде в интервью иранскому информационному агентству IRIB.

По его словам, имеются новые инициативы, связанные с усилением двустороннего и многостороннего сотрудничества в газовой сфере, проводятся оценки.

Посол отметил, что проект по обмену природным газом - это первый крупный и эффективный проект, который в короткие сроки подготовлен и подписан с новым правительством Ирана: "Этот проект не только принесет пользу всем трем сторонам, но и внесет свой вклад в трехстороннее и региональное сотрудничество".

Напомним, что 28 ноября 2021 года в Ашхабаде было подписано трехстороннее соглашение о своповых поставках газа между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном. В церемонии подписания приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Сеид Ибрагим Раиси.

Согласно договору, из Туркменистана через Иран в Азербайджан будет поставляться до 1,5-2 млрд кубометров газа в год.

Реализация контракта началась с января этого года.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “İran, Türkmənistan və Azərbaycan arasında qaz mübadiləsinin artırılması təklifləri olub”

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