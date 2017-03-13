Посол: Нидерланды придают особое значение строительству Южного газового коридора

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Нидерланды придают особое значение строительству Южного газового коридора (ЮКГ).

Как сообщает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол королевства Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс в ходе встречи с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

Говоря о реализации строительства Южного газового коридора (ЮГК), посол отметил, что Нидерланды придают значение строительству ЮГК, хотя и не являются его непосредственными бенефициарами, но это важно в политическом и стратегическом смысле, поскольку Европа и Нидерланды, как часть Европы, диверсифицируют свои источники энергоресурсов.

В ходе встречи были затронуты вопросы участия голландских компаний в Caspian Energy Forum - 2017, который пройдет 12 апреля в Баку.

Посол отметил важность проводимых в стране экономических реформ и участия европейских инвесторов в диверсификации экономики и региональных проектах Азербайджана. “Между Азербайджаном и Нидерландами уже налажено широкое сотрудничество в сфере экономики, торговли и инвестиций. Если рассматривать различные международные инициативы и расположение Азербайджана, то Бакинский международный морской торговый порт является интересным проектом. У нас есть транспортный коридор Север-Юг, который согласно планам протянется из Санкт-Петербурга в Мумбай и если взглянуть на карту, то маршрут будет также пересекать этот регион. Таким образом, развитие и улучшение инфраструктуры, а также свободной торговой зоны на Каспийском море, безусловно, могут помочь в этом отношении. И конечно помимо маршрута Север-Юг, есть также маршрут Восток-Запад, новый Шелковый путь, который предоставляет обширные возможности”, - заключил посол.

Кроме того, Онно Керверс заявил, что принятие Дорожной карты в декабре прошлого года, а также планы диверсификации экономики Азербайджана очень хорошо сочетаются с тем, к чему Нидерланды стремятся в сотрудничестве с Азербайджаном: “Так, первоочередным приоритетом служит сельское хозяйство, где между двумя странами налажены контакты для углубления этих отношений. Это также касается применения голландских технологий и сотрудничества в сфере ноу-хау с голландскими компаниями”. По его словам, а настоящее время все усилия направлены на достижение этих целей.