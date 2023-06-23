Посол: Молдова заинтересована в проекте поставок зеленой энергии по дну Черного моря

Молдова заинтересована в проекте зеленой энергии по дну Черного моря, подписанного между Азербайджаном, Румынией, Грузией и Венгрией.

Молдова заинтересована в проекте поставок зеленой энергии по дну Черного моря.

Об этом в интервью Report заявил посол Республики Молдова в Азербайджане Александр Есауленко.

"Мы видим, что соглашение между Румынией, Грузией, Венгрией и Азербайджаном является еще одним интересным проектом, направленным на развитие и укрепление энергобезопасности. Молдова заинтересована быть частью этого важного проекта", - сказал он.

По словам посла, на данный момент все понимают важность диверсификации поставок энергоносителей, и в этом направлении, Азербайджан становится одним из ключевых партнеров ЕС в укреплении энергетической безопасности.

17 декабря в Бухаресте подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.