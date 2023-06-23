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Посол: Молдова заинтересована в проекте поставок зеленой энергии по дну Черного моря

Посол: Молдова заинтересована в проекте поставок зеленой энергии по дну Черного моря Молдова заинтересована в проекте зеленой энергии по дну Черного моря, подписанного между Азербайджаном, Румынией, Грузией и Венгрией.
Энергетика
23 июня 2023 г. 12:26
Посол: Молдова заинтересована в проекте поставок зеленой энергии по дну Черного моря

Молдова заинтересована в проекте поставок зеленой энергии по дну Черного моря.

Об этом в интервью Report заявил посол Республики Молдова в Азербайджане Александр Есауленко.

"Мы видим, что соглашение между Румынией, Грузией, Венгрией и Азербайджаном является еще одним интересным проектом, направленным на развитие и укрепление энергобезопасности. Молдова заинтересована быть частью этого важного проекта", - сказал он.

По словам посла, на данный момент все понимают важность диверсификации поставок энергоносителей, и в этом направлении, Азербайджан становится одним из ключевых партнеров ЕС в укреплении энергетической безопасности.

17 декабря в Бухаресте подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Moldova Qara dənizin dibi ilə "yaşıl enerji" təchizatında maraqlıdır”

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