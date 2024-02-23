Посол: Латвия и Азербайджан могут обмениваться технологиями в области зеленой энергетики

Одной из сфер, в которых могут сотрудничать Азербайджан и Латвия является зеленая энергетика.

Одной из перспективных сфер сотрудничества Азербайджана и Латвии является зеленая энергетика.

Об этом Report заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

По его словам, зеленая энергетика - один из вопросов, который обсуждается на двусторонней основе: "Я думаю, что мы можем делиться технологиями в этой сфере".

"У нас есть свой подход, как мы производим зеленую энергию, а у вас очень хорошая и благоприятная среда для ее производства. Я думаю, что главное - это обмен опытом и технологиями, потому что пока мы немного далеки от импорта зеленой энергии, но это может произойти и в будущем. Но сейчас, на данном этапе, важно обеспечить обмен опытом и технологиями между двумя странами", - считает посол.