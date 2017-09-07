Посол Италии: Работы по TAP идут по графику

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ На территории Италии работы по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного осуществлять поставки азербайджанского газа в Европу, осуществляются в соответствии с графиком.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам новоназначенный посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Когда я вручал верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву, я сообщил, что правительство Италии заинтересовано в продвижении TAP в соответствии с графиком. Мы выполняем все шаги, работа по проекту продолжаются", - сказал А. Массари.

По словам посла, целью является сдача TAP в эксплуатацию до 2020 года: "Для этого были предприняты все необходимые шаги. Была проблема с пересадкой оливковых деревьев, но, как я уже отметил, правительство осуществило ряд мер. Все находится под контролем. Оливковые деревья были пересажены и после постройки трубопровода они будут возвращены на прежнее место".

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.