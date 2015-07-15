Посол: Иран заинтересован в участии в энергетических проектах региона

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Иран заинтересован в участии в энергетических проектах региона. Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин на пресс-конференции, комментируя вопрос о возможности участия Ирана после снятия санкций в проекте TANAP.

Посол отметил, что Иран богат запасами газа и поэтому проекты подобные TANAP вызывают интерес. М. П. Айин заявил, что вопрос возможности участия в этом проекте на данный момент прорабатывается иранской стороной и в ближайшее время будут начаты переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).