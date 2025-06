Посол Гусев: Украина обсуждает в Баку вопросы энергобезопасности

Заместитель министра энергетики Украины Мыкола Колиснык принимает участие в Бакинском энергетическом форуме, стартовавшем в Баку 3 июня.

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в соцсети "Х".

"Мы делимся опытом Украины, строим партнерства и развиваем диалог по вопросам энергетической безопасности и устойчивого перехода. Украина - это часть мирового энергетического будущего", - написал посол.