Посол ЕС: В Азербайджане есть большой потенциал для развития альтернативных источников энергии

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Нахчыван. 22 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане есть большой потенциал для развития альтернативных источников энергии. Азербайджан преуспел в этом вопросе".

Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

"Азербайджан и ЕС сотрудничают в сфере энергетики. При этом важно развивать и альтернативные источники энергии. Азербайджан, как говорят, - это страна огней, но также и страна солнца и ветра. Почему бы не использовать этот потенциал?",- отметил посол.

Комментируя вопрос о развитии энергетического сотрудничества, посол ЕС заявил, что реализация проекта «Южный газовый коридор» станет важным вкладом Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы.

"Азербайджан и ЕС имеют давнюю историю энергетического сотрудничества. Реализация проекта «Южный газовый коридор» станет важным вкладом Азербайджана в диверсификацию источников энергоресурсов и обеспечению энергобезопасности Европы",- заявил К. ЯНкаускас.