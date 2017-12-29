Посол: ЕС с нетерпением ожидает завершения проекта Южного газового коридора

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Проект Южного газового коридора имеет стратегическую важность и ЕС с нетерпением ожидает его завершения.

Как сообщает Report, об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе встречи с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

"Данный проект полностью соответствует политике ЕС в сфере диверсификации энергоресурсов. Он обеспечит Европу природным газом через альтернативный маршрут из альтернативного источника энергии, что широко приветствуется", - сказал он.

В ходе встречи были затронуты перспективы расширения информационного пространства между Азербайджаном, странами каспийского региона и ЕС в рамках Caspian European Club и Caspian Energy International Media Group.

Кестутис Янкаускас отметил крайнюю важность реформ и диверсификации экономики для ЕС, проводимых сегодня в Азербайджане под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он также выразил удовлетворение информационной деятельностью Caspian European Club и Caspian Energy, отметив при этом необходимость более активного расширения информационного поля деятельности в рамках стран Восточного партнерства - а именно Грузии, Украины, Молдовы.

Говоря о двусторонних отношениях, новоназначенный посол ЕС отметил, что на сегодняшний день отношения между ЕС и Азербайджаном развиваются положительно, и "отрадно приступить к работе в момент, когда открываются возможности для усиления этого положительного импульса и, дальнейшего развития наших отношений". "Я не буду жалеть для этого сил", - сказал Кестутис Янкаускас.

Затронув тему развития альтернативных источников энергии, Кестутис Янкаускас отметил, что сфера "зеленой" энергетики является одним из приоритетов Евросоюза. Он сообщил, что один из проектов, которому ЕС в настоящее время оказывает поддержку, это оказание содействия преобразованию порта Баку в зеленый порт.

Посол также рассказал об итогах состоявшего в ноябре саммита Восточного партнерства, отметив, что в ЕС растет понимание данных приоритетов Азербайджана. "В настоящее время мы развиваем отношения на основе взаимных прагматичных интересов. ЕС заинтересован в том, чтобы Азербайджан оставался стабильной, безопасной, многокультурной, толерантной и процветающей страной, региональным хабом, обеспечивающим связность и альтернативные энергоресурсы. Азербайджан в свою очередь заинтересован в развитии политических отношений с ЕС, заинтересован в стабильном, огромном и надежном рынке для своих продуктов, а также в новых технологиях, в современных методах управления и прогрессивных моделях реформ", - подчеркнул он.

К.Янкаускас заявил, что "ЕС ожидает рост понимания в Азербайджане ценностей и принципов ЕС. Существует пространство для роста этих отношений до другого уровня. Обеим сторонам необходимо внести вклад для этого", - завершил он.