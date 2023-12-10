Посол ЕС: Азербайджанский газ послужит для развития экономики Сербии и обеспечения ее энергобезопасности

ЕС очень рада, что Сербия с открытием интерконнектора Сербия-Болгария получила доступ к энергоресурсам из альтернативных источников, в данном случае к газу из Азербайджана.

ЕС очень рада, что Сербия с открытием интерконнектора Сербия-Болгария получила доступ к энергоресурсам из альтернативных источников, в данном случае к газу из Азербайджана.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол ЕС в Сербии Эмануэле Джофре после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в сербском городе Ниш.

"Это послужит развитию экономики Сербии. Данный проект является стратегической инициативой не только для Сербии, но и для ЕС", - сказал он, добавив, что доступ к азербайджанским и другим энергоресурсам делает Сербию энергонезависимой и защищенной. Все что мы делаем в вопросе энергетики направлено на обеспечение энергобезопасности Сербии. Азербайджан безусловно является надежным партнером ЕС в этом вопросе. В последние годы мы интенсифицируем поставки из Азербайджана. Это партнерство очень важно. Мы и дальше продолжим наше сотрудничество для обеспечения энергобезопасности ЕС ", - отметил он.