О нас

Посол ЕС: Азербайджанский газ послужит для развития экономики Сербии и обеспечения ее энергобезопасности

Посол ЕС: Азербайджанский газ послужит для развития экономики Сербии и обеспечения ее энергобезопасности ЕС очень рада, что Сербия с открытием интерконнектора Сербия-Болгария получила доступ к энергоресурсам из альтернативных источников, в данном случае к газу из Азербайджана.
Энергетика
10 декабря 2023 г. 16:16
Посол ЕС: Азербайджанский газ послужит для развития экономики Сербии и обеспечения ее энергобезопасности

ЕС очень рада, что Сербия с открытием интерконнектора Сербия-Болгария получила доступ к энергоресурсам из альтернативных источников, в данном случае к газу из Азербайджана.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол ЕС в Сербии Эмануэле Джофре после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в сербском городе Ниш.

"Это послужит развитию экономики Сербии. Данный проект является стратегической инициативой не только для Сербии, но и для ЕС", - сказал он, добавив, что доступ к азербайджанским и другим энергоресурсам делает Сербию энергонезависимой и защищенной. Все что мы делаем в вопросе энергетики направлено на обеспечение энергобезопасности Сербии. Азербайджан безусловно является надежным партнером ЕС в этом вопросе. В последние годы мы интенсифицируем поставки из Азербайджана. Это партнерство очень важно. Мы и дальше продолжим наше сотрудничество для обеспечения энергобезопасности ЕС ", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Танкер Президент Гейдар Алиев возвращен в эксплуатацию после ремонта
Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта
4 декабря 2023 г. 15:27
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
4 декабря 2023 г. 18:25
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
5 декабря 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi