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Посол: Иран заинтересован в транзите российского газа

Посол: Иран заинтересован в транзите российского газа Иран заинтересован в транзите российского газа.
Энергетика
17 августа 2024 г. 13:24
Посол: Иран заинтересован в транзите российского газа

Иран заинтересован в транзите российского газа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил посол страны в РФ Казем Джалали.

"Вы знаете, что уже есть пять месторождений, в которые Российская Федерация инвестировала [средства] и работает. По поводу газа могу сказать, что есть два месторождения на юге Ирана, и мы очень заинтересованы работать с РФ", - сказал он журналистам в Астрахани.

Как добавил Джалали, Иран "готов проводить российский газ через свою территорию".

Он подчеркнул, что Иран готов и к тому, чтобы компания "ЛУКОЙЛ" более активно работала в республике.

"Мы всегда говорили компании "ЛУКОЙЛ", что мы готовы принимать их инвестиции. И на постоянной основе мы проводим переговоры с генеральным директором "ЛУКОЙЛа". Готовы, чтобы они более активно работали в Иране", - сказал Джалали.

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Версия на английском языке Iran ready to transit Russian gas through its territory
Версия на азербайджанском языке Səfir: “İran Rusiya qazının tranzitində maraqlıdır”

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